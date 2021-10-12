На Криті стався землетрус: поштовхи відчули сусідні острови

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Епіцентр підземних поштовхів був приблизно за 23 км від південно-східного узбережжя острова Крит.

Повідомляють, що землетрус стався приблизно о 12:24, поштовхи відчували у всьому регіоні, а також на сусідніх островах: Касосі, Карпатосі та Родосі.

На острові працюють рятувальники, які визначають пошкоджені будівлі та можливі жертви. Також на всяк випадок мобілізували берегову охорону, якщо раптом землетрус спричинить цунамі.

Наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

За даними місцевих ЗМІ, на околиці села Ксірокамбос обвалилася невелика церква.

Нагадаємо

27 вересня на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр поштовхів був на глибині 8,7 км.