На Криті стався потужний землетрус - ЗМІ повідомляють про одного загиблого

Деталі

Поштовхи зафіксовано 27 вересня о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

Як повідомило видання Kathimerini, щонайменше одна Людина загинула в районі Аркалохорі.



За словами заступника мера Мінос-Педіади, Іоанніса Дракакіса, це працівник, який виконував реставраційні роботи на Профітісі Іліасі.

Інший працівник, який був з ним у каплиці, залишився неушкодженим.

Іншого громадянина села Пацідерос, який опинився у пастці всередині свого будинку, врятували, оскільки він не зміг відкрити двері через пошкодження, спричинені землетрусом.

За даними Генерального секретаріату з питань цивільного захисту, дев’ять осіб отримали поранення.

Нагадаємо

Біля узбережжя району Датча у південно-західній турецькій провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4 бали.