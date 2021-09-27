На Криті стався потужний землетрус - ЗМІ повідомляють про одного загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США, передає УНН.
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Поштовхи зафіксовано 27 вересня о 09:17 за київським часом. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.
Як повідомило видання Kathimerini, щонайменше одна Людина загинула в районі Аркалохорі.
За словами заступника мера Мінос-Педіади, Іоанніса Дракакіса, це працівник, який виконував реставраційні роботи на Профітісі Іліасі.
Інший працівник, який був з ним у каплиці, залишився неушкодженим.
Іншого громадянина села Пацідерос, який опинився у пастці всередині свого будинку, врятували, оскільки він не зміг відкрити двері через пошкодження, спричинені землетрусом.
За даними Генерального секретаріату з питань цивільного захисту, дев’ять осіб отримали поранення.
Нагадаємо
Біля узбережжя району Датча у південно-західній турецькій провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4 бали.