На Крите произошло мощное землетрясение - СМИ сообщают об одном погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает УНН.
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Толчки зафиксированы 27 сентября в 9:17 по киевскому времени. Эпицентр находился на глубине 8,7 км в 7 км от города Трапсано.
Как сообщило издание Kathimerini, по меньшей мере один человек погиб в районе Аркалохори.
По словам заместителя мэра Минос-Педиады, Иоанниса Дракакиса, это работник, который выполнял реставрационные работы на Профитис Илиасе.
Другой работник, который был с ним в часовне, остался невредимым.
Другого гражданина села Пацидерос, который оказался в ловушке внутри своего дома, спасли, поскольку он не смог открыть дверь из-за повреждения, вызванных землетрясением.
По данным Генерального секретариата по вопросам гражданской защиты, девять человек получили ранения.
Напомним
У побережья района Датча в юго-западной турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4 балла.