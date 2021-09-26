Побережжя Туреччини сколихнули два землетруси

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За інформацією Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини, епіцентр землетрусу розташовувався в 21 км від берегів району Датча турецької провінції Мугла.

Другий землетрус магнітудою 3,6 бали стався о 8:09, через 29 хвилин після першого поштовху.

Землетруси, що викликали короткочасну паніку серед населення, відчувалися у Датчі та 5 районах. Згідно з повідомленням, у результаті землетрусів не було ні людських жертв, ні майнових втрат.

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