Побережжя Туреччини сколихнули два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Біля узбережжя району Датча у південно-західній турецькій провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4 бали. Про це пише Hurriyet, передає УНН.
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За інформацією Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини, епіцентр землетрусу розташовувався в 21 км від берегів району Датча турецької провінції Мугла.
Другий землетрус магнітудою 3,6 бали стався о 8:09, через 29 хвилин після першого поштовху.
Землетруси, що викликали короткочасну паніку серед населення, відчувалися у Датчі та 5 районах. Згідно з повідомленням, у результаті землетрусів не було ні людських жертв, ні майнових втрат.
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