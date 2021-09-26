Побережье Турции всколыхнули два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. У побережья района Датча в юго-западной турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Об этом пишет Hurriyet, передает УНН.
Детали
По информации Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, эпицентр землетрясения располагался в 21 км от берегов района Датча турецкой провинции Мугла.
Второе землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло в 8:09, через 29 минут после первого толчка.
Землетрясения, вызвавшие кратковременную панику среди населения, ощущались в Датче и 5 районах. Согласно сообщениям, в результате землетрясений не было ни человеческих жертв, ни имущественных потерь.
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