На півдні Африки зафіксували землетрус магнітудою 5,8
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні на південь від узбережжя Африки стався землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, інформує УНН.
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За даними центра, епіцентр підземних поштовхів був приблизно за 2165 км на південь від міста Порт-Елізабет (Південно-Африканська Республіка) з населенням майже 1 млн осіб.
Осередок землетрусу залягав на глибині 33 км. Повідомлення про загрозу цунамі поки що не надходили.
Нагадаємо
23 вересня у Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Зазначають, що люди відчували підземні поштовхи на відстані 100 км.