На півдні Африки зафіксували землетрус магнітудою 5,8

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За даними центра, епіцентр підземних поштовхів був приблизно за 2165 км на південь від міста Порт-Елізабет (Південно-Африканська Республіка) з населенням майже 1 млн осіб.

Осередок землетрусу залягав на глибині 33 км. Повідомлення про загрозу цунамі поки що не надходили.

Нагадаємо

23 вересня у Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Зазначають, що люди відчували підземні поштовхи на відстані 100 км.