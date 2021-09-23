На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 4,3
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні вранці у Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, інформує УНН.
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Сьогодні приблизно о 6:17 на території Тернопільської області в районі міста Чортків, на глибині 6 км стався землетрус, магнітуда якого (за шкалою Ріхтера) 4.3, а розрахункова інтенсивність (за шкалою MSK-64) — 5 балів. Зазначають, що люди відчували землетрус на відстані 100 км.
За класифікацією, землетрус належить до помірних, коли люди відчувають його у приміщеннях. Предмети, які висять, можуть сильно коливатися та падати.
Додамо, що до цього на території Тернопільської області було зареєстровано землетруси 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудами 2,0.
Нагадаємо
19 вересня було зареєстровано землетрус у Донецькій області магнітудою 3,3 бали.