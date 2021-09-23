На Тернопільщині стався землетрус магнітудою 4,3

Деталі

Сьогодні приблизно о 6:17 на території Тернопільської області в районі міста Чортків, на глибині 6 км стався землетрус, магнітуда якого (за шкалою Ріхтера) 4.3, а розрахункова інтенсивність (за шкалою MSK-64) — 5 балів. Зазначають, що люди відчували землетрус на відстані 100 км.

За класифікацією, землетрус належить до помірних, коли люди відчувають його у приміщеннях. Предмети, які висять, можуть сильно коливатися та падати.

Додамо, що до цього на території Тернопільської області було зареєстровано землетруси 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудами 2,0.

Нагадаємо

19 вересня було зареєстровано землетрус у Донецькій області магнітудою 3,3 бали.