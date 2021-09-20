На Донеччині стався землетрус магнітудою 3,3
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. 19 вересня було зареєстровано землетрус в Донецькій області магнітудою 3,3 бали, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
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Повідомляється, що підземні поштовхи було зафіксовано о 05:21:25. Магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 3,3 бали.
Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі, Донецької області, 12 км на південний захід від міста Добропілля.
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"Землетрус може відчуватися окремими людьми які знаходяться у спокійному стані в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення", - повідомили у центрі спецконтролю.
Доповнення
Зазначається, що останній землетрус із зазначеного району було зареєстровано 07 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.
Нагадаємо
16 вересня у китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6.0, загинуло щонайменше троє людей.