У Китаї стався землетрус: є загиблі та травмовані

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За попередніми даними, внаслідок землетрусу на південному заході Китаю загинуло троє людей, травмовано 60, троє з яких дістали серйозні ушкодження.

Підземні поштовхи були на глибині 10 км, влада повідомила про другий рівень небезпеки.

Основні автомагістралі міста Лучжоу, яке розташоване у провінції Сичуань, працюють у звичному режимі, проте станції високошвидкісних поїздів зачинили.

Нагадаємо

Увечері 14 вересня землетрус магнітудою 5,6 сколихнув провінцію Ачех у західних районах Індонезії.