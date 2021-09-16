У Китаї стався землетрус: є загиблі та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні у китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 6.0, загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на People’s Daily.
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За попередніми даними, внаслідок землетрусу на південному заході Китаю загинуло троє людей, травмовано 60, троє з яких дістали серйозні ушкодження.
Підземні поштовхи були на глибині 10 км, влада повідомила про другий рівень небезпеки.
Основні автомагістралі міста Лучжоу, яке розташоване у провінції Сичуань, працюють у звичному режимі, проте станції високошвидкісних поїздів зачинили.
Нагадаємо
Увечері 14 вересня землетрус магнітудою 5,6 сколихнув провінцію Ачех у західних районах Індонезії.