В Китае произошло землетрясение: есть погибшие и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6.0, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People’s Daily.
Детали
По предварительным данным, в результате землетрясения на юго-западе Китая погибли три человека, травмированы 60, трое из которых получили серьезные повреждения.
Подземные толчки были на глубине 10 км, власть сообщила о втором уровне опасности.
Основные автомагистрали города Лучжоу, расположенного в провинции Сычуань, работают в обычном режиме, однако станции высокоскоростных поездов закрыли.
Напомним
Вечером 14 сентября землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло провинцию Ачех в западных районах Индонезии.