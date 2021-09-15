На заході Індонезії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 сколихнув провінцію Ачех у західних районах Індонезії 14 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на Хinhua.
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Землетрус стався ввечері 14 вересня, епіцентр якого був на 125 км на північний захід від міста Сінабанг, а мілководдя — на 10 км під дном моря.
Агентство не видало попередження про цунамі, оскільки поштовхи потенційно не викликали гігантських хвиль.
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