На заході Індонезії стався землетрус

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Землетрус стався ввечері 14 вересня, епіцентр якого був на 125 км на північний захід від міста Сінабанг, а мілководдя — на 10 км під дном моря.

Агентство не видало попередження про цунамі, оскільки поштовхи потенційно не викликали гігантських хвиль.

Нагадаємо

Понад 800 повторних поштовхів зареєстровано в Мексиці після потужного землетрусу