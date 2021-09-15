На западе Индонезии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло провинцию Ачех в западных районах Индонезии 14 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Землетрясение произошло вечером 14 сентября, эпицентр которого находился на 125 км к юго-западу от города Синабанг, а мелководье - на 10 км под дном моря.
Агентство не выдало предупреждение о цунами, поскольку толчки потенциально не вызывали гигантских волн.
Напомним
Более 800 повторных толчков зарегистрировано в Мексике после мощного землетрясения.