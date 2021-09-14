Понад 800 повторних поштовхів зареєстровано в Мексиці після потужного землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Мексиканські фахівці зафіксували понад 800 повторних підземних поштовхів після землетрусу магнітудою 7,1, що стався 7 вересня на південному заході країни. Про це повідомила в понеділок увечері в Twitter Національна сейсмологічна служба, передає УНН.
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“Станом на 20:00 13 вересня (4:00 вівторка за київським часом) було зареєстровано 809 повторних поштовхів після землетрусу магнітудою 7,1, що стався в Герреро 7 вересня, магнітуда найсильнішого з них склала 5,2”, — йдеться у записі.
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Осередок потужного землетрусу залягав на глибині 10 км, а епіцентр знаходився в 11 км на північний захід від міста Акапулько.
Згідно з даними влади Герреро, жертвами удару стихії стали три людини, в тому числі 14-річний підліток. Тисячі будинків отримали пошкодження, матеріальний збиток був нанесений приблизно 15 тис. чоловік. Керівництво штату звернулося до федерального уряду з проханням ввести в 20 муніципалітетах режим надзвичайної ситуації, щоб прискорити процес ліквідації наслідків стихійного лиха та надання допомоги громадянам.
У столиці країни, розташованої приблизно в 300 км від Акапулько, спрацювала система оповіщення, повідомлень про руйнування або постраждалих в мегаполісі не надходило.
Вже 11 вересня, на околиці Мехіко, частина скелі впала на житлові будинки, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина і 10 зникли безвісти. Фахівці припускають, що зсув стався через стихійні лиха, які сколихнули Мексику минулого тижня: зливи в центральній частині країни та землетрус в Акапулько 7 вересня.