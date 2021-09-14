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Более 800 повторных толчков зарегистрировано в Мексике после мощного землетрясения

Более 800 повторных толчков зарегистрировано в Мексике после мощного землетрясения

Киев  •  УНН

 • 17144 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Мексиканские специалисты зафиксировали более 800 повторных подземных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 7 сентября на юго-западе страны. Об этом сообщила в понедельник вечером в Twitter Национальная сейсмологическая служба, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на 20:00 13 сентября (4:00 вторника по киевскому времени) было зарегистрировано 809 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Герреро 7 сентября, магнитуда самого сильного из них составила 5,2”, — говорится в записи.

Напомним

Очаг мощного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько.

Согласно данным властей Герреро, жертвами удара стихии стали три человека, в том числе 14-летний подросток. Тысячи домов получили повреждения, материальный ущерб был нанесен примерно 15 тыс. человек. Руководство штата обратилось к федеральному правительству с просьбой ввести в 20 муниципалитетах режим чрезвычайной ситуации, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи гражданам.

В столице страны, расположенной примерно в 300 км от Акапулько, сработала система оповещения, сообщений о разрушениях или пострадавших в мегаполисе не поступало.

Уже 11 сентября, на окраине Мехико, часть скалы упала на жилые дома, в результате чего погиб как минимум один человек и 10 пропали без вести. Специалисты предполагают, что оползень произошел из-за стихийных бедствий, которые всколыхнули Мексику на прошлой неделе: ливни в центральной части страны и землетрясение в Акапулько 7 сентября.

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