У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Учора на околиці Мехіко частина скелі впала на житлові будинки, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина і 10 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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У селищі Тлалнепантле, що розташоване у мексиканському штаті Мехіко, внаслідок зсуву житлові будинки опинилися під завалами каменів. Наразі відомо про одного загиблого та про 10 людей, які зникли безвісти.
Припускають, що зсув стався через стихійні лиха, які сколихнули Мексику цього тижня: зливи в центральній частині країни та землетрус в Акапулько.
Мешканців 80 прилеглих будинків евакуювали в межах запобіжного заходу.
Зараз триває пошуково-рятувальна операція, але вона просувається повільно через небезпеку виникнення нового обвалення. Зазначають, що до пошуку людей під завалами залучили собак.
Нагадаємо
На південному заході Мексики 7 вересня недалеко від пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус магнітудою 7,0, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина.
Центральний мексиканський штат Ідальго 8 вересня накрила повінь, яка призвела до смерті 17 людей.