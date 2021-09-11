В Мексике скала обрушилась на жилые дома: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вчера на окраине Мехико часть скалы упала на жилые дома, в результате чего погиб как минимум один человек и 10 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В поселке Тлалнепантле, расположенном в мексиканском штате Мехико, в результате оползня жилые дома оказались под завалами камней. Известно об одном погибшем и о 10 человек, которые пропали без вести.
Предполагают, что оползень произошел из-за стихийных бедствий, которые всколыхнули Мексику на этой неделе: ливни в центральной части страны и землетрясение в Акапулько.
Жителей 80 близлежащих домов эвакуировали в рамках превентивных мер.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, но она продвигается медленно из-за опасности возникновения нового обрушения. Отмечают, что к поиску людей под завалами привлекли собак.
Напомним
На юго-западе Мексики 7 сентября недалеко от пляжного курорта Акапулько произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погиб как минимум один человек.
Центральный мексиканский штат Идальго 8 сентября накрыло наводнение, которое привело к смерти 17 человек.