Повінь у Мексиці забрала життя 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сильна повінь призвела до смерті 17 людей у лікарні в центральному мексиканському штаті Ідальго після проливних дощів, через які річка Тула вирвалася з берегів. Про це заявив у вівторок президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Понад 40 інших пацієнтів у державній лікарні міста Тула були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги, і первинна оцінка показала, що близько 2 000 будинків постраждали від повені, йдеться у повідомленні офісу президента.
Мексиканські ЗМІ повідомляють, що 15 із 17 осіб-це пацієнти з COVID-19, які померли після повені, спричиненої кількома днями сильного дощу, яким вимкнули електрику в лікарні.
Нагадавємо, у американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.