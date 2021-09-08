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17 березня, 19:38 • 88142 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112573 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160634 перегляди

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Повінь у Мексиці забрала життя 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сильна повінь призвела до смерті 17 людей у ​​лікарні в центральному мексиканському штаті Ідальго після проливних дощів, через які річка Тула вирвалася з берегів. Про це заявив у вівторок президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Понад 40 інших пацієнтів у державній лікарні міста Тула були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги, і первинна оцінка показала, що близько 2 000 будинків постраждали від повені, йдеться у повідомленні офісу президента.

Мексиканські ЗМІ повідомляють, що 15 із 17 осіб-це пацієнти з COVID-19, які померли після повені, спричиненої кількома днями сильного дощу, яким вимкнули електрику в лікарні.

Нагадавємо, у американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.

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