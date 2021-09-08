Акапулько сколихнув землетрус: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Учора на південному заході Мексики недалеко від пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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Землетрус магнітудою 7,0 стався за 17,7 км на північний схід від Акапулько. Стихійне лихо повалило дерева й великі валуни на дороги і призвело до вимкнення електроенергії у кількох штатах. Більшість людей покинули будинки, готелі та вибігли на вулиці, коли відчули підземні поштовхи.
Наразі відомо про одну жертву — в невеликому містечку Коюка-де-Бенітес загинув чоловік, на якого впав стовб. Також влада повідомила, що пошкоджено готелі та державні лікарні.
Акапулько розташоване приблизно за 370 км від Мехіко. За даними агентства, через землетрус в Акапулько у центральному районі Рома-Сур в Мехіко також зникло світло, що спричинило паніку у жителів.
У Мексиці останній потужний землетрус, унаслідок якого загинули тисячі людей, стався 1985 року у столиці країни — Мехіко.
Нагадаємо
Минулого року на території мексиканського штату Оахака поруч з узбережжям стався землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр стихійного лиха залягав на глибині 10 км і був за 38 км на південний схід від міста Уньон Ідальго.