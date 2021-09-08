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Акапулько сколихнув землетрус: є загиблий

Акапулько сколихнув землетрус: є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Учора на південному заході Мексики недалеко від пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус, унаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Землетрус магнітудою 7,0 стався за 17,7 км на північний схід від Акапулько. Стихійне лихо повалило дерева й великі валуни на дороги і призвело до вимкнення електроенергії у кількох штатах. Більшість людей покинули будинки, готелі та вибігли на вулиці, коли відчули підземні поштовхи.

Наразі відомо про одну жертву — в невеликому містечку Коюка-де-Бенітес загинув чоловік, на якого впав стовб. Також влада повідомила, що пошкоджено готелі та державні лікарні.

Акапулько розташоване приблизно за 370 км від Мехіко. За даними агентства, через землетрус в Акапулько у центральному районі Рома-Сур в Мехіко також зникло світло, що спричинило паніку у жителів.

У Мексиці останній потужний землетрус, унаслідок якого загинули тисячі людей, стався 1985 року у столиці країни — Мехіко.

Нагадаємо

Минулого року на території мексиканського штату Оахака поруч з узбережжям стався землетрус магнітудою 6,5. Епіцентр стихійного лиха залягав на глибині 10 км і був за 38 км на південний схід від міста Уньон Ідальго.

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