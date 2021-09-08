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Акапулько всколыхнуло землетрясение: есть погибший

Акапулько всколыхнуло землетрясение: есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вчера на юго-западе Мексики недалеко от пляжного курорта Акапулько произошло мощное землетрясение, в результате которого погиб как минимум один человек. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 17,7 км к северо-востоку Акапулько. Стихийное бедствие повалило деревья и большие валуны на дороги и привело к отключению электроэнергии в нескольких штатах. Большинство людей покинули дома, гостиницы и выбежали на улицы, когда почувствовали подземные толчки.

Сейчас известно об одной жертве — в небольшом городке Коюка-де-Бенитес погиб человек, на которого упал столб. Также власти сообщили, что повреждены гостиницы и государственные больницы.

Акапулько расположен примерно в 370 км от Мехико. По данным агентства, из-за землетрясения в Акапулько в центральном районе Рома-Сур в Мехико также погас свет, что вызвало панику у жителей.

В Мексике последнее мощное землетрясение, в результате которого погибли тысячи человек, произошло в 1985 году в столице страны — Мехико.

Напомним

В прошлом году на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 10 км и находился в 38 км к юго-востоку от города Уньон Идальго.

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