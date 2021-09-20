В Донецкой области произошло землетрясение магнитудой 3,3
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. 19 сентября было зарегистрировано землетрясение в Донецкой области магнитудой 3,3 балла, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 5:21:25. Магнитуда (по шкале Рихтера) составила 3,3 балла.
Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, 12 км к юго-западу от города Доброполье.
Цитата
“Землетрясение может ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения”, — сообщили в центре спецконтроля.
Дополнение
Отмечается, что последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 7 августа 2020 с магнитудой 2,9.
Напомним
16 сентября во китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6.0, погибли по меньшей мере три человека.