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В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

Киев  •  УНН

 • 29676 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня утром в Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, информирует УНН.

Детали

Сегодня примерно в 6:17 на территории Тернопольской области в районе города Чертков, на глубине 6 км произошло землетрясение, магнитуда которого (по шкале Рихтера) 4.3, а расчетная интенсивность (по шкале MSK-64) — 5 баллов. Отмечают, что люди чувствовали землетрясение за 100 км.

По классификации, землетрясение относится к умеренным, когда люди чувствуют его в помещениях. Предметы, которые висят, могут сильно колебаться и падать.

Добавим, что до этого на территории Тернопольской области были зарегистрированы землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудами 2,0.

Напомним

19 сентября было зарегистрировано землетрясение в Донецкой области магнитудой 3,3 балла.

Украинские Национальные Новости

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