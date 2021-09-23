В Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня утром в Тернопольской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил Главный центр специального контроля, информирует УНН.
Детали
Сегодня примерно в 6:17 на территории Тернопольской области в районе города Чертков, на глубине 6 км произошло землетрясение, магнитуда которого (по шкале Рихтера) 4.3, а расчетная интенсивность (по шкале MSK-64) — 5 баллов. Отмечают, что люди чувствовали землетрясение за 100 км.
По классификации, землетрясение относится к умеренным, когда люди чувствуют его в помещениях. Предметы, которые висят, могут сильно колебаться и падать.
Добавим, что до этого на территории Тернопольской области были зарегистрированы землетрясения 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудами 2,0.
Напомним
19 сентября было зарегистрировано землетрясение в Донецкой области магнитудой 3,3 балла.