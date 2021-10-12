На Крите произошло землетрясение: толчки ощутили соседние острова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня юго-восточное побережье греческого острова Крит всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
Детали
Эпицентр подземных толчков был примерно в 23 км от юго-восточного побережья острова Крит.
Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 12:24, толчки ощущали во всем регионе, а также на соседних островах: Касосе, Карпатосе и Родосе.
На острове работают спасатели, которые определяют поврежденные здания и возможные жертвы. Также на всякий случай мобилизовали береговую охрану, если вдруг землетрясение вызовет цунами.
На данный момент информации о раненых или погибших нет.
По данным местных СМИ, на окраине села Ксирокамбос обвалилась небольшая церковь.
Напомним
27 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр толчков находился на глубине 8,7 км.