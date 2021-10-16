На курортному Балі стався землетрус: загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На курортному острові Балі в Індонезії стався землетрус силою 4,8 бала, у результаті чого троє людей загинули. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Відомо, що епіцентр землетрусу, що стався в 3:18 за місцевим часом на глибині 10 км, був у 8 км на північний захід від району Карангасем. Підземні поштовхи не викликали цунамі. При цьому вони спровокували зсуви.
Зокрема, у районі Банглі загинули двоє людей, одна людина загинула і одну евакуювали з-під завалів в районі Карангасем.
Сім людей, які отримали переломи внаслідок отриманих ударів через пошкодження конструкцій будинків, отримали допомогу в найближчому медзакладі.
У результаті підземних поштовхів було зруйновано кілька будинків, і велика частина пошкоджень була зафіксована в районі Банглі.
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