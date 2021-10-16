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США предлагают выплаты и переезд семье афганцев, погибших в результате неудачной атаки беспилотника

США предлагают выплаты и переезд семье афганцев, погибших в результате неудачной атаки беспилотника

Киев  •  УНН

 • 16616 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Пентагон предложил денежные выплаты семье 10 гражданских лиц, погибших в результате неудачной атаки американских беспилотников в Афганистане в августе, в последние дни перед выводом американских войск из страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны США заявило, что оно взяло на себя обязательства, включая предложение “выплат соболезнований ex-gratia”, в дополнение к работе с Государственным департаментом США в поддержку членов семьи, которые были заинтересованы в переезде в США.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал провел в четверг виртуальную встречу со Стивеном Квоном, основателем и президентом организации Nutrition & Education International, которые оказывала помощь Земари Ахмади, погибшему в результате атаки беспилотника 29 августа, сообщил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

Ахмади и другие погибшие в результате удара были невинными жертвами, которые не несут никакой вины и не связаны с Исламским государством Хорасан (ИГИЛ-К) или угрозой для американских войск, сказал Кирби.

Что предшествовало

В результате удара беспилотника в Кабуле погибли до 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Ранее Пентагон заявил, что удар 29 августа был нанесен по террористу-смертнику Исламского государства, который представлял непосредственную угрозу для войск под руководством США в аэропорту, завершающих последние этапы вывода войск из Афганистана.

Однако почти сразу же появились сообщения о том, что в результате удара беспилотника в районе к западу от международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая погибли мирные жители, включая детей. На видео с места происшествия видно обломки автомобиля, разбросанные по двору одного из домов. Позже Пентагон заявил, что удар был “трагической ошибкой”.

Удар был нанесен через три дня после того, как террорист-смертник “Исламского государства” убил 13 американских военнослужащих и десятки афганских гражданских лиц, толпились у ворот аэропорта, отчаянно пытаясь занять места на эвакуационных рейсах, после того, как в середине августа афганские войска , обученные США, были разгромлены и к власти в столице пришли талибы.

Убийство мирных жителей также подняло вопрос о будущем контртеррористических ударов США в Афганистане.

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