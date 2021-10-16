США пропонують виплати і переїзд сім'ї афганців, загиблих в результаті невдалої атаки безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Пентагон запропонував грошові виплати сім'ї 10 цивільних осіб, загиблих в результаті невдалої атаки американських безпілотників в Афганістані в серпні, в останні дні перед виведенням американських військ з країни, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Міністерство оборони США заявило, що воно взяло на себе зобов’язання, що включає пропозицію “виплат співчуттів ex-gratia”, на додаток до роботи з Державним департаментом США в підтримку членів сім’ї, які були зацікавлені в переїзді в США.
Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал провів у четвер віртуальну зустріч зі Стівеном Квоном, засновником і президентом організації Nutrition & Education International, які надавала допомогу Земарі Ахмаді, загиблому в результаті атаки безпілотника 29 серпня, повідомив в п’ятницю речник Пентагону Джон Кірбі.
Ахмаді і інші загиблі в результаті удару були безневинними жертвами, які не несуть ніякої провини і не пов’язані з Ісламським державою Хорасан (ІДІЛ-К) або загрозою для американських військ, сказав Кірбі.
Що передувало
В результаті удару безпілотника в Кабулі загинуло до 10 мирних жителів, в тому числі семеро дітей.
Раніше Пентагон заявив, що удар 29 серпня був нанесений по терористові-смертнику Ісламської держави, який представляв безпосередню загрозу для військ під керівництвом США в аеропорту, завершальних останні етапи виведення військ з Афганістану.
Однак майже відразу ж з’явилися повідомлення про те, що в результаті удару безпілотника в районі на захід від міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая загинули мирні жителі, включаючи дітей. На відео з місця події видно уламки автомобіля, розкидані по двору одного з будинків. Пізніше Пентагон заявив, що удар був “трагічною помилкою”.
Удар був нанесений через три дні після того, як терорист-смертник “Ісламської держави” вбив 13 американських військовослужбовців і десятки афганських цивільних осіб, які юрмилися біля воріт аеропорту, відчайдушно намагаючись зайняти місця на евакуаційних рейсах, після того, як в середині серпня афганські війська, навчені США, були розгромлені і до влади в столиці прийшли таліби.
Вбивство мирних жителів також підняло питання про майбутнє контртерористичних ударів США в Афганістані.