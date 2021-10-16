США пропонують виплати і переїзд сім'ї афганців, загиблих в результаті невдалої атаки безпілотника

ukru
19:38 • 72455 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 90929 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 157878 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 142846 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 145695 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158415 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176238 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149837 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159041 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175953 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 158698 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150963 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 123968 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118132 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136021 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 157878 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150963 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 250782 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247132 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 52962 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63363 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61567 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97359 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109116 перегляди
Актуальне
США пропонують виплати і переїзд сім'ї афганців, загиблих в результаті невдалої атаки безпілотника

США пропонують виплати і переїзд сім'ї афганців, загиблих в результаті невдалої атаки безпілотника

Київ • УНН

 • 16629 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Пентагон запропонував грошові виплати сім'ї 10 цивільних осіб, загиблих в результаті невдалої атаки американських безпілотників в Афганістані в серпні, в останні дні перед виведенням американських військ з країни, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство оборони США заявило, що воно взяло на себе зобов’язання, що включає пропозицію “виплат співчуттів ex-gratia”, на додаток до роботи з Державним департаментом США в підтримку членів сім’ї, які були зацікавлені в переїзді в США.

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал провів у четвер віртуальну зустріч зі Стівеном Квоном, засновником і президентом організації Nutrition & Education International, які надавала допомогу Земарі Ахмаді, загиблому в результаті атаки безпілотника 29 серпня, повідомив в п’ятницю речник Пентагону Джон Кірбі.

Ахмаді і інші загиблі в результаті удару були безневинними жертвами, які не несуть ніякої провини і не пов’язані з Ісламським державою Хорасан (ІДІЛ-К) або загрозою для американських військ, сказав Кірбі.

Що передувало

В результаті удару безпілотника в Кабулі загинуло до 10 мирних жителів, в тому числі семеро дітей.

Раніше Пентагон заявив, що удар 29 серпня був нанесений по терористові-смертнику Ісламської держави, який представляв безпосередню загрозу для військ під керівництвом США в аеропорту, завершальних останні етапи виведення військ з Афганістану.

Однак майже відразу ж з’явилися повідомлення про те, що в результаті удару безпілотника в районі на захід від міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая загинули мирні жителі, включаючи дітей. На відео з місця події видно уламки автомобіля, розкидані по двору одного з будинків. Пізніше Пентагон заявив, що удар був “трагічною помилкою”.

Удар був нанесений через три дні після того, як терорист-смертник “Ісламської держави” вбив 13 американських військовослужбовців і десятки афганських цивільних осіб, які юрмилися біля воріт аеропорту, відчайдушно намагаючись зайняти місця на евакуаційних рейсах, після того, як в середині серпня афганські війська, навчені США, були розгромлені і до влади в столиці прийшли таліби.

Вбивство мирних жителів також підняло питання про майбутнє контртерористичних ударів США в Афганістані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами