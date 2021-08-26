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Вибух в аеропорту Кабула: десятки жертв, поранені іноземні військові - що відомо наразі

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поруч з аеропортом Кабула вдень 26 серпня сталася вибух. В результаті вибуху загинули як мінімум 11 осіб, повідомив представник “Талібану” телеканалу Al Jazeera, при цьому останні цифри повідомляють про 18 жертв і їхня кількість буде зростати. УНН зібрав інформацію про те, що відомо про перший теракт в Афганістані з моменту приходу до влади талібів.

Деталі

Fox News повідомляє, що поранення отримали як мінімум троє американських військових. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що в результаті теракту є загиблі як серед цивільних осіб, так і серед американських військових. Їхню кількість він не привів.

Вибух влаштував терорист-смертник, повідомляє Reuters з посиланням на американських військових.

У Пентагоні також повідомили про ще один вибух, який стався біля готелю “Барон” неподалік від аеропорту. Кореспондентка Fox News Жакі Хейнріх з посиланням на джерела повідомила, що в околицях аеропорту знаходяться “сотні бійців” терористичного угрупування “Вілаят Хорасан” і що найближчим часом очікуються нові атаки.

Газета Politico з посиланням на джерело в американській адміністрації пише, що відповідальність за подію несе терористична організація “Ісламська держава”. Раніше президент США Джо Байден заявляв, що бойовики цього угруповання шукають можливість для атаки на американців і їхніх союзників в Афганістані.

Це перший теракт в Афганістані, що трапився після захоплення влади в країні рухом “Талібан”.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Доля українців, які чекають на евакуацію

Інформація про наявність постраждалих українців в результаті вибуху біля аеропорту Кабула поки не надходила. Про це написав у себе в Twitter прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

“Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію в зв’язку з вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців поки не надходило”, — написав він.

Момент одного з вибухів:

مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق مارك كيميت: # طالبان وافقت على إتمام الإجلاء بصورة آمنة حتى 31 أغسطس ما يؤكد عدم إمكانية الوثوق بوعودها # العربية pic.twitter.com/OQqhO1O38E

— العربية (@AlArabiya) August 26, 2021

Наслідки теракту:

#Breaking another footage (Strong Graphics +18)

The number of Injuries and deads cross 100#Kabulairport pic.twitter.com/63cgEOsj1o

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Breaking (Graphic +18)
Explosion near Kabul Airport. pic.twitter.com/EpBLLFEKSZ

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

#Breaking (Graphic +18)

Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

Follow us for updates. pic.twitter.com/XgyhhrNSJ1

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بـ "التحلي بالقوة" لإجلاء العالقين في #كابل: رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لضمان أمن #مطار_كابل #أفغانستان
#العربية pic.twitter.com/UQMDkrtm0f

— العربية (@AlArabiya) August 26, 2021

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