Взрыв в аэропорту Кабула: десятки жертв, ранены иностранные военные - что известно сейчас

КИЕВ. 26 августа. УНН. Рядом с аэропортом Кабула днем 26 августа произошел взрыв. В результате взрыва погибли как минимум 11 человек, сообщил представитель “Талибана” телеканалу Al Jazeera, при этом последние цифры сообщают о 18 жертвах и их число будет расти. УНН собрал информацию о том, что известно о первом теракте в Афганистане с момента прихода к власти талибов.