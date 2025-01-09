Над Украиной сбили 46 из 70 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 70 дронами «Shahed» и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы обороны уничтожили 46 ударных БпЛА, 24 дрона-имитатора потеряны без последствий.
россия ночью атаковала Украину 70 беспилотниками, уничтожено 46 дронов в 9 областях, зафиксировано 24 беспилотника-имитатора, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 января противник атаковал 70-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 24 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)
Из-за падения сбитых ударных БпЛА, как сообщается, повреждены частные дома на Харьковщине, Сумщине и Черкасщине.
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