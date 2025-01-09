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В Черкасской области из-за ночной атаки рф есть повреждения: что известно

В Черкасской области из-за ночной атаки рф есть повреждения: что известно

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

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В Черкасской области силы ПВО уничтожили 5 российских беспилотников. В результате атаки повреждены окна жилых домов, магазина и автомобиль, пострадавших нет.

В Черкасской области ночью уничтожено 5 вражеских дронов, из-за атаки рф есть повреждения домов, магазина, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Опять тревожная ночь на Черкасщине. Из-за вражеских дронов в нашем небе. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 5 российских БПЛА. Повсюду обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль", - написал Табурец.

Обследование территории, по его словам, продолжается.

Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждены дома и зернохранилище6 янв. 2025, 07:54 • 24493 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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