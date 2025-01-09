На Черкащині через нічну атаку рф є пошкодження: що відомо

У Черкаській області вночі знищено 5 ворожих дронів, через атаку рф є пошкодження будинків, магазину, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

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"Знову тривожна ніч на Черкащині. Через ворожі дрони в нашому небі. За попередніми даними, в межах області знищено 5 російських БпЛА. Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль", - написав Табурець.

Обстеження території, з його слів, триває.

Черкащина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено будинки та зерносховище