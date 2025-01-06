Черкащина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено будинки та зерносховище

У Черкаській області знищено 10 ворожих дронів, внаслідок нічної атаки рф через уламки є пошкодження житлових будинків та покрівлі зерносховища, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

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"Ніч в області минула із затяжною тривогою. Наші оборонці відбивали чергові ворожі атаки з повітря. За попередніми даними, в межах нашої території знищено 10 російських БпЛА. На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", - написав Табурець.

"Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах. Зокрема, на Звенигородщині - вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно", - зазначив голова ОВА.

Обстеження території, з його слів, триває.

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