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Черкащина зазнала нічної атаки рф дронами: пошкоджено будинки та зерносховище

Київ • УНН

 • 29372 перегляди

У Черкаській області збито 10 ворожих БпЛА під час нічної атаки рф. Уламки пошкодили вікна житлових будинків та покрівлю зерносховища, постраждалих немає.

У Черкаській області знищено 10 ворожих дронів, внаслідок нічної атаки рф через уламки є пошкодження житлових будинків та покрівлі зерносховища, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ніч в області минула із затяжною тривогою. Наші оборонці відбивали чергові ворожі атаки з повітря. За попередніми даними, в межах нашої території знищено 10 російських БпЛА. На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", - написав Табурець.

"Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено майно в кількох населених пунктах. Зокрема, на Звенигородщині - вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно", - зазначив голова ОВА.

Обстеження території, з його слів, триває.

На Київщині відновили рух залізницею після нічної атаки рф дронами06.01.25, 08:51 • 40368 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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