Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждены дома и зернохранилище
Киев • УНН
В Черкасской области сбито 10 вражеских БпЛА во время ночной атаки рф. Обломки повредили окна жилых домов и кровлю зернохранилища, пострадавших нет.
В Черкасской области уничтожено 10 вражеских дронов, в результате ночной атаки рф из-за обломков есть повреждения жилых домов и кровли зернохранилища, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночь в области прошла с затяжной тревогой. Наши защитники отражали очередные вражеские атаки с воздуха. По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожено 10 российских БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", - написал Табурец.
"В то же время в результате падения обломков повреждено имущество в нескольких населенных пунктах. В частности, на Звенигородщине - окна в двух частных жилых домах. А в Черкасском районе повреждена кровля склада, где хранилось зерно", - указал глава ОВА.
Обследование территории, по его словам, продолжается.
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