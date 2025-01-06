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Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждены дома и зернохранилище

Черкасская область подверглась ночной атаке рф дронами: повреждены дома и зернохранилище

Киев  •  УНН

 • 10849 просмотра

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В Черкасской области сбито 10 вражеских БпЛА во время ночной атаки рф. Обломки повредили окна жилых домов и кровлю зернохранилища, пострадавших нет.

В Черкасской области уничтожено 10 вражеских дронов, в результате ночной атаки рф из-за обломков есть повреждения жилых домов и кровли зернохранилища, пострадавших нет, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночь в области прошла с затяжной тревогой. Наши защитники отражали очередные вражеские атаки с воздуха. По предварительным данным, в пределах нашей территории уничтожено 10 российских БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", - написал Табурец.

"В то же время в результате падения обломков повреждено имущество в нескольких населенных пунктах. В частности, на Звенигородщине - окна в двух частных жилых домах. А в Черкасском районе повреждена кровля склада, где хранилось зерно", - указал глава ОВА.

Обследование территории, по его словам, продолжается.

В Киевской области восстановили железнодорожное движение после ночной атаки рф дронами6 янв. 2025, 06:51 • 23250 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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