В Киевской области восстановили железнодорожное движение после ночной атаки рф дронами
Киев • УНН
В результате падения обломков сбитых дронов была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Также повреждены два частных дома и автомобиль, но движение поездов уже восстановлено.
В результате атаки российских войск была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области, ее уже восстановили, движение поездов уже восстановлено, сообщили в АО "Укрзализныця" и и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
"Очередная массированная атака БпЛА на Киевщину. Этой ночью тревога продолжалась почти 5 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.
"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль", - отметил он.
По его словам, повреждения зданий незначительны.
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"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов по этому участку уже восстановлено", - сообщил Калашник.
В Укрзализныце подтвердили, что "железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети железной дороги в Киевской области. Движение поездов по участку открыто".
Оперативные группы, по словам Калашника, продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
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