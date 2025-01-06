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В Киевской области восстановили железнодорожное движение после ночной атаки рф дронами

В Киевской области восстановили железнодорожное движение после ночной атаки рф дронами

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

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В результате падения обломков сбитых дронов была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Также повреждены два частных дома и автомобиль, но движение поездов уже восстановлено.

В результате атаки российских войск была повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области, ее уже восстановили, движение поездов уже восстановлено, сообщили в АО "Укрзализныця" и и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

"Очередная массированная атака БпЛА на Киевщину. Этой ночью тревога продолжалась почти 5 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль", - отметил он.

По его словам, повреждения зданий незначительны. 

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"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов по этому участку уже восстановлено", - сообщил Калашник.

В Укрзализныце подтвердили, что "железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети железной дороги в Киевской области. Движение поездов по участку открыто".

Оперативные группы, по словам Калашника, продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

Противник нанес удар по Киевщине: повреждены дома, автомобиль и линии электропередач6 янв. 2025, 06:07 • 13664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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