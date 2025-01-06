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Противник нанес удар по Киевщине: повреждены дома, автомобиль и линии электропередач

Противник нанес удар по Киевщине: повреждены дома, автомобиль и линии электропередач

Киев  •  УНН

 • 13072 просмотра

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В результате атаки оккупантов на Киевщине повреждены два частных дома, автомобиль и линии электропередач. По состоянию на 07:40 информации о пострадавших не поступало.

На Киевщине в результате удара со стороны оккупантов зафиксировано повреждение двух частных домов, одного автомобиля и линии электропередач. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

Сегодня, 6 января, террористы совершили очередную атаку на Киевскую область.

По состоянию на 07:40 информации о пострадавших не поступало, однако полиция и экстренные службы продолжают обследовать пострадавшие территории. 

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Правоохранители Киевщины в очередной раз подчеркивают важность соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Граждан призывают немедленно направляться в укрытия и не пренебрегать сигналами тревоги, которые предупреждают о возможной опасности. 

Напомним,

Ранее было проинформировано, что из-за движения ударных БпЛА в области работает ПВО.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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