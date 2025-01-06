Противник завдав удару по Київщині: пошкоджено будинки, автомобіль і лінії електропередач
Київ • УНН
Унаслідок атаки окупантів на Київщині пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та лінії електропередач. Станом на 07:40 інформації про постраждалих не надходило.
На Київщині внаслідок удару з боку окупантів зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, одного автомобіля та лінії електропередач. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 6 січня, терористи здійснили чергову атаку на Київську область.
Станом на 07:40 інформації про постраждалих не надходило, проте поліція та екстрені служби продовжують обстежувати постраждалі території.
Правоохоронці Київщини вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Громадян закликають негайно прямувати до укриттів та не нехтувати сигналами тривоги, які попереджають про можливу небезпеку.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що через рух ударних БпЛА в області працює ППО.