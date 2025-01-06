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На Київщині відновили рух залізницею після нічної атаки рф дронами

Київ • УНН

 • 40368 перегляди

Внаслідок падіння уламків збитих дронів було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області. Також пошкоджено два приватні будинки та автомобіль, але рух поїздів вже відновлено.

Внаслідок атаки російських військ було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області, її вже відновили, рух поїздів уже відновлено, повідомили в АТ "Укрзалізниця" та т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Цієї ночі тривога тривала майже 5 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 2 приватні будинки та автомобіль", - зазначив він.

З його слів, пошкодження будівель незначні. 

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"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - повідомив Калашник.

В Укрзалізниці підтвердили, що "залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині. Рух поїздів дільницею відкрито".

Оперативні групи, зі слів Калашника, продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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