На Київщині відновили рух залізницею після нічної атаки рф дронами
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків збитих дронів було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області. Також пошкоджено два приватні будинки та автомобіль, але рух поїздів вже відновлено.
Внаслідок атаки російських військ було пошкоджено контактну мережу залізниці у Київській області, її вже відновили, рух поїздів уже відновлено, повідомили в АТ "Укрзалізниця" та т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.
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"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Цієї ночі тривога тривала майже 5 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.
"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 2 приватні будинки та автомобіль", - зазначив він.
З його слів, пошкодження будівель незначні.
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"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - повідомив Калашник.
В Укрзалізниці підтвердили, що "залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині. Рух поїздів дільницею відкрито".
Оперативні групи, зі слів Калашника, продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.
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