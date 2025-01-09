Над Україною збили 46 з 70 ворожих дронів

росія вночі атакувала Україну 70 безпілотниками, знищено 46 дронів у 9 областях, зафіксовано 24 безпілотники-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 січня противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)