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Над Україною збили 46 з 70 ворожих дронів

Над Україною збили 46 з 70 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 54190 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 70 дронами "Shahed" та безпілотниками-імітаторами з різних напрямків. Сили оборони знищили 46 ударних БпЛА, 24 дрони-імітатори втрачені без наслідків.

росія вночі атакувала Україну 70 безпілотниками, знищено 46 дронів у 9 областях, зафіксовано 24 безпілотники-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 січня противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Через падіння збитих ударних БпЛА, як повідомляється, пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

На Черкащині через нічну атаку рф є пошкодження: що відомо09.01.25, 08:43 • 39748 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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