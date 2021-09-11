The New York Times: США під час авіаудару у Кабулі могли вбити гуманітарного працівника замість терориста

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Видання вважає, що американські військові могли помилитися з ціллю і вбити замість терористів співробітника американської некомерційної організації Nutrition and Education International Земарі Ахмаді. Разом з ним загинули ще дев’ять осіб, в тому числі семеро дітей.

Журналісти отримали відео з камер спостереження, взяли інтерв’ю у колег вбитого і членів його сім’ї. “Всі вони (убиті) були невинні. Ви говорите, що вони були з ІДІЛ (ІД), але він працював на американців”, — сказав брат убитого.

Ахмаді працював інженером каліфорнійської організації. Він разом з родиною просив притулку в США після того, як влада в Афганістані перейшла до “Талібану”. Всі дії, які Пентагон вважав підозрілими, його сім’я і колеги називають рутинними.

За інформацією The New York Times, за вибухівку США могли прийняти каністри з водою, які Ахмаді завантажив в свій автомобіль Toyota білого кольору. Крім того, вже після авіаудару США стався ракетний обстріл аеропорту Кабула. Як пише газета, ракети були запущені з установки, захованої в багажнику іншої білої Toyota.

Пентагон раніше приводив як доказ того, що в машині була вибухівка, “значні вторинні вибухи”. The New York Times побував на місці вибуху і попросив оцінити місце події у військових експертів. Вони прийшли до висновку, що немає свідчень великих вторинних вибухів.

Представник Пентагону Джон Кірбі, коментуючи статтю, заявив, що авіаудар був заснований на хорошій розвідувальній інформації. “Ми все ще вважаємо, що він (авіаудар) запобіг неминучій загрозі аеропорту і нашим чоловікам і жінкам, які все ще продовжували службу в аеропорту”, — сказав Кірбі. Відомство продовжує проводити розслідування.

Раніше

Під час евакуації з Кабула в серпні стався теракт у аеропорту. Загинули близько 200 осіб, в тому числі американські військові. Відповідальність взяли на себе бойовики “Вілаят Хорасан” (відгалуження ІД). Через декілька днів США завдали удару з безпілотника по автомобілю в столиці Афганістану. Стверджувалося, що він перевозив вибухівку і ніс загрозу аеропорту.