The New York Times: США во время авиаудара в Кабуле могли убить гуманитарного работника вместо террориста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Газета The New York Times провела расследование атаки беспилотника США в Кабуле для предотвращения теракта у аэропорта, пишет УНН.
Детали
Издание считает, что американские военные могли ошибиться с целью и убить вместо террористов сотрудника американской некоммерческой организации Nutrition and Education International Земари Ахмади. Вместе с ним погибли еще девять человек, в том числе семь детей.
Журналисты получили видео с камер наблюдения, взяли интервью у коллег убитого и членов его семьи. “Все они (убитые) были невиновны. Вы говорите, что они были из ИГИЛ (ИГ), но он работал на американцев”, — сказал брат убитого.
Ахмади работал инженером калифорнийской организации. Он вместе с семьей просил убежища в США после того, как власть в Афганистане перешла к “Талибану”. Все действия, которые Пентагон считал подозрительными, его семья и коллеги называют рутинными.
По информации The New York Times, за взрывчатку США могли принять канистры с водой, которые Ахмади загрузил в свой автомобиль Toyota белого цвета. Кроме того, уже после авиаудара США произошел ракетный обстрел аэропорта Кабула. Как пишет газета, ракеты были запущены с установки, спрятанной в багажнике другой белой Toyota.
Пентагон ранее приводил в качестве доказательства того, что в машине была взрывчатка, “значительные вторичные взрывы”. The New York Times побывал на месте взрыва и попросил оценить место происшествия у военных экспертов. Они пришли к выводу, что нет свидетельств крупных вторичных взрывов.
Представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя статью, заявил, что авиаудар был основан на хорошей развединформации. “Мы все еще считаем, что он (авиаудар) предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту”, — сказал Кирби. Ведомство продолжает проводить расследование.
Ранее
Во время эвакуации из Кабула в августе произошел теракт у аэропорта. Погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность взяли на себя боевики “Вилаят Хорасан” (ответвление ИГ). Через несколько дней США нанесли удар с беспилотника по автомобилю в столице Афганистана. Утверждалось, что он перевозил взрывчатку и угрожал аэропорту.