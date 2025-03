На шкільному футбольному матчі в Алабамі сталася стрілянина, четверо поранених

Деталі

Інцидент стався о 21:56 за місцевим часом в п'ятницю. Стрілянина сталася на виїзді із західного боку стадіону, де відбувався матч з американського футболу між старшими школами Вігора і Вільямсона.

Начальник поліції міста Мобіл Пол Прайн повідомив, що щонайменше чотири людини - три чоловіки і одна жінка - були поранені в результаті стрілянини. Один з постраждалих отримав травми, що загрожують життю, і був доставлений в лікарню в критичному стані.

На кадрах з місця події видно, як люди тікають у пошуках укриття після стрілянини. Велика кількість аварійних служб прибула на місце події.

Прайн зазначив, що мотиви стрілка ще не відомі, і що двоє можливих підозрюваних втекли з місця події на білому седані, хоча вважається, що тільки один з них стріляв.

Стадіон Ladd-Peebles Stadium також був місцем масового розстрілу в серпні 2019 року, коли в кінці футбольного матчу Вільямсон-Лефлор були застрелені 9 осіб.

