На шкільному футбольному матчі в Алабамі сталася стрілянина, четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Під час футбольного матчу середньої школи на стадіоні Ladd-Peebles Stadium у місті Мобіл в американському штаті Алабама сталася стрілянина, у результаті щонайменше чотири людини отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на BNO News.
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Інцидент стався о 21:56 за місцевим часом в п'ятницю. Стрілянина сталася на виїзді із західного боку стадіону, де відбувався матч з американського футболу між старшими школами Вігора і Вільямсона.
Начальник поліції міста Мобіл Пол Прайн повідомив, що щонайменше чотири людини - три чоловіки і одна жінка - були поранені в результаті стрілянини. Один з постраждалих отримав травми, що загрожують життю, і був доставлений в лікарню в критичному стані.
На кадрах з місця події видно, як люди тікають у пошуках укриття після стрілянини. Велика кількість аварійних служб прибула на місце події.
Прайн зазначив, що мотиви стрілка ще не відомі, і що двоє можливих підозрюваних втекли з місця події на білому седані, хоча вважається, що тільки один з них стріляв.
Додамо
Стадіон Ladd-Peebles Stadium також був місцем масового розстрілу в серпні 2019 року, коли в кінці футбольного матчу Вільямсон-Лефлор були застрелені 9 осіб.
WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ— Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16, 2021
The field has cleared shots fired in the stands at the Vigor vs Williamson game. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P— Jeff Martin - Catapult (@Jeff_XOS) October 16, 2021