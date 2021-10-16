В Индонезии на реке утонули 11 школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В индонезийской провинции Западная Ява одиннадцать учеников утонули и еще 10 были спасены во время проведения очистных работ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Местные власти заявили, что 150 учеников средней школы участвовали в уборке на берегу реки, когда 21 из них упал в воду.
"Те дети, которые утонули, держались за руки. Один из них поскользнулся, а другие - за ним", - сообщил начальник поисково-спасательного управления Бандунга.
Местным жителям и спасательной команде удалось спасти 10 учеников, которых отправили в ближайшую больницу.
Некоторые местные СМИ сообщили, что ученики пытались пересечь реку, которая популярна среди любителей рафтинга и тюбинга, когда они упали.
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Дожди вызывают частые оползни и внезапные наводнения в Индонезии, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи пойм.
В феврале 2020 года в результате внезапного наводнения погибли по меньшей мере шесть учеников, которые утонули в реке в районе Слеман провинции Джокьякарта.