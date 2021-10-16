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В Індонезії на річці потонуло 11 школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В індонезійській провінції Західна Ява одинадцять учнів потонули і ще 10 були врятовані під час проведення очищувальних робіт на річці. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Місцева влада заявила, що 150 учнів середньої школи брали участь у прибиранні на березі річки, коли 21 з них впав у воду.

"Ті діти, які потонули, трималися за руки. Одн з них послизнувся, а інші - за ним", - повідомив начальник пошуково-рятувального управління Бандунга.

Місцевим жителям і рятувальній команді вдалося врятувати 10 учнів, яких відправили до найближчої лікарні.

Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що учні намагалися перетнути річку, яка популярна серед любителів рафтингу і тюбінгу, коли вони впали.

Додамо

Дощі викликають часті зсуви і раптові повені в Індонезії, де мільйони людей живуть в гірських районах або поблизу заплав.

У лютому 2020 року в результаті раптової повені загинули щонайменше шість учнів, які потонули в річці в районі Слеман провінції Джок'якарта.

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