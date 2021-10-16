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Стартовала самая длительная космическая миссия в истории Китая

Стартовала самая длительная космическая миссия в истории Китая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Китайский космический аппарат с тремя тайконавтами в субботу, 16 октября, успешно состыковался с новой орбитальной станцией в рамках продолжительной сегодня пилотируемой миссии Пекина. Корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне на орбиту, пристыковался с базовым модулем "Тяньхэ" станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), передает УНН.

Детали

Запуск аппарата был осуществлен с помощью ракеты-носителя “Чанчжэн-2F” (“Великий поход-2Ф”) со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Экипаж из трех человек — командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос, — должен проработать на орбите шесть месяцев. Это будет самый продолжительный в истории КНР космический полет. Предыдущий экипаж-рекордсмен, совершивший первую миссию на “Тяньгун”, вернулся на Землю в сентябре после трех месяцев на космической станции.

Дополнение

Ожидается, что срок эксплуатации “Тяньгун”, что означает “небесный дворец”, составит 10-15 лет. Станция сможет принимать трех космонавтов на срок до шести месяцев. В завершенном виде она будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции.

Что стало с бывшими орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция “Тяньгун-1” была запущена в сентябре 2011 года, а станция “Тяньгун-2” — в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с “Тяньгун-1” был потерян, в апреле 2018 станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты в основном сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019 го и была возведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигает космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.

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