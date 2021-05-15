Китайський космічний корабель успішно приземлився на поверхню Марсу

Деталі

Космічний корабель “Тяньвен-1” приземлився на місці на південній рівнині Утопія, “вперше залишивши на Марсі китайський слід”. Цим самим Китай став другою державою, після США, яка “приземлилася” на Марсі.

Марсохід на ім’я “Журонг” тепер огляне місце посадки перед тим, як відправитися зі своєї платформи для проведення інспекцій. “Тяньвен-1” є першою самостійною місією Китаю на Марсі.

Додатково

У липні минулого року Китай запустив свій перший марсіанський зонд Тяньвень-1 (“Питання до неба”) за допомогою найбільшої ракети-носія країни Long March-5.

Основним завданням “Тяньвень-1” стане виявлення можливих ознак життя на планеті Марс.

В кінці березня космічний зонд Тяньвень-1 надіслав два нових знімка Марса. Перший знімок Червоної планети був присланий на Землю в лютому.