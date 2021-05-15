Китайский космический корабль успешно приземлился на поверхность Марса

Детали

Космический корабль “Тяньвен-1” приземлился на месте на южной равнине Утопия, “впервые оставив на Марсе китайский след”. Тем самым Китай стал вторым государством после США, которая “приземлился” на Марсе.

Марсоход по имени “Журонг” теперь осмотрит место посадки перед тем, как отправиться со своей платформы для проведения инспекций. “Тяньвен-1” является первой самостоятельной миссией Китая на Марсе.

Дополнительно

В июле прошлого года Китай запустил свой первый марсианский зонд Тяньвень-1 ( “Вопросы к небу”) с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5.

Основной задачей “Тяньвень-1” станет выявление возможных признаков жизни на планете Марс.

В конце марта космический зонд Тяньвень-1 прислал два новых снимка Марса. Первый снимок Красной планеты был прислан на Землю в феврале.