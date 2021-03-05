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Китайський зонд надіслав нові фото з Марсу

Китайський зонд надіслав нові фото з Марсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне космічне управління Китаю (CNSA) надіслало зображення Марса, зафіксовані китайським зондом Марс, Тяньвен-1. Про це пише УНН з посиланням на CGTN.

Деталі

Два панхроматичні зображення та одне кольорове наявні у високій чіткості.

Панхроматичні зображення були зроблені камерою з високою роздільною здатністю на зонді на відстані приблизно 330-350 кілометрів від поверхні Марса.

З роздільною здатністю близько 0,7 метра камера знімала чіткі невеликі кратери, хребти, дюни та інші об’єкти на поверхні Марса. За оцінками, найбільший кратер має діаметр близько 620 метрів.

 

Кольорове зображення було зроблено камерою із середньою роздільною здатністю і показує північну полярну область Марса.

Нагадаємо

Спусковий модуль китайської автоматичної міжпланетної станції “Тяньвень-1” здійснить посадку на Марсі в травні-червні цього року. Про це в четвер в рамках сесії Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (вищий дорадчий орган), яка відкрилася у Пекіні. Раніше безпілотний космічний апарат “Тяньвень-1” відправив на Землю відео, зроблене з орбіти Марса.

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