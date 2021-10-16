Стартувала найтриваліша космічна місія в історії Китаю

Деталі

Запуск апарату було здійснено за допомогою ракети-носія “Чанчжен-2F” (“Великий похід-2Ф”) зі стартового майданчика на космодромі Цзюцюань в провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Екіпаж з трьох осіб — командир корабля Чжай Чжиган, жінка-тайконавт Ван Япін і тайконавт Е Гуанфу, для якого це буде перший політ в космос, — повинен пропрацювати на орбіті шість місяців. Це буде найтриваліший в історії КНР космічний політ. Попередній екіпаж-рекордсмен, який учинив першу місію на “Тяньгун”, повернувся на Землю у вересні після трьох місяців на космічній станції.

Доповнення

Очікується, що термін експлуатації “Тяньгун”, що означає “небесний палац”, складе 10-15 років. Станція зможе приймати трьох космонавтів на термін до шести місяців. У завершеному вигляді вона буде важити близько 90 тонн, що майже в п’ять разів менше 420-тонної Міжнародної космічної станції.

Що стало з колишніми орбітальними станціями Китаю

Перша китайська пілотована орбітальна станція “Тяньгун-1” була запущена у вересні 2011 року, а станція “Тяньгун-2” — у вересні 2016-го. За кілька місяців до цього зв’язок з “Тяньгун-1” був втрачений, у квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти здебільшого згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019 го і була зведена з орбіти.

В рамках своєї активно просуває космічної програми Китай вже приземлив марсохід на Червоній планеті і відправив зонди на Місяць.