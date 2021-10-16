Туманы и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины ожидается погода без дождей, утром - туманы. Днем температура воздуха будет достигать 17 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 октября без осадков, лишь днем в большинстве центральных и северных областей местами небольшой дождь.
Ночью и утром в Украине, кроме южной части, местами туман.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; в южной части ночью 5-10°, днем 12-17°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков, лишь днем по области местами небольшой дождь.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Добавим
Сегодня, 16 октября, в мире отмечают День анестезиолога, Всемирный день продовольствия и Всемирный день здорового питания, а в Украине - Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности. В свою очередь, верующие чтят память Дионисия Ареопагита.