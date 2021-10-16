Тумани та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується погода без дощів, вранці - тумани. Удень температура повітря сягатиме 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 жовтня без опадів, лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у південній частині вночі 5-10°, вдень 12-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів, лише вдень по області місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Додамо
Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають День анестезіолога, Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здорового харчування, а в Україні - Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості. Своєю чергою, віряни вшановують пам’ять Діонісія Ареопагіта.