Тумани та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:17 • 176247 перегляди

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується погода без дощів, вранці - тумани. Удень температура повітря сягатиме 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 16 жовтня без опадів, лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у південній частині вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів, лише вдень по області місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Додамо

Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають День анестезіолога, Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здорового харчування, а в Україні - Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості. Своєю чергою, віряни вшановують пам’ять Діонісія Ареопагіта.

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