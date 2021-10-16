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16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства та здорового харчування

16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства та здорового харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні, 16 жовтня, у світі відзначають день анестезіолога, Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здорового харчування, а в Україні — дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості. Своєю чергою, віряни вшановують пам’ять Діонісія Ареопагіта, пише УНН.

Всесві́тній день анестезіолога

У цей день 16 жовтня 1846 року, зубний лікар Мортон, провів операцію під ефірним наркозом. Це відбулось у Массачусетському загальному госпіталі, клінічній базі Гарвардської медичної школи. Насамперед анестезіологія поширилася на хворих, які отримували різні оперативні втручання (хірургія і її відгалуження).

Всесвітня федерація анестезіологічних спілок (англ. World Federation of Societies of Anaesthesioloigsts, WFSA) разом з більш як як 134 спілками, що представляють анестезіологів більш як 150 країн, святкує цей день щорічно. За даними WFSA у 70 країнах кількість анестезіологів менша ніж 5 на 100 тис. населення. Відповідно для досягнення цієї мінімально необхідної густини загалом по світу на даний час необхідно понад 136 тисяч лікарів-анестезіологів.

День працівників целюлозно-паперової промисловості

Свято встановлено в Україні “...на підтримку ініціативи працівників целюлозно-паперової промисловості України...” згідно з Указом Президента України “Про День працівників целюлозно-паперової промисловості” від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008.

Із поновленням Дня працівників целюлозно-паперової промисловості День працівника лісу перестав бути професійним святом, зокрема, працівників целюлозно-паперової промисловості (залишившись святом працівників лісового господарства, лісової, деревообробної промисловості).

Всесвітній день продовольства

Всесвітній день продовольства — день, який 1979 року встановила Конференція ФАО (під таким скороченням відома Продовольча та сільськогосподарська організація ООН). Відзначається щороку 16 жовтня, оскільки ФАО було засновано 16 жовтня 1945 року.

Метою проведення Всесвітнього дня продовольства визначено підвищення рівня поінформованості населення щодо світової продовольчої проблеми та укріплення солідарності у боротьбі з голодом, недоїданням і злиднями.

Всесвітній день здорового харчування

Сьогодні говорити про здорове харчування модно не тільки в жіночому середовищі, але і в чоловічому. Все більше наших сучасників відходять від колишніх таких модних ще зовсім недавно всіляких дієт і звертають увагу на здорове харчування. Адже здорове харчування — це не тільки гарне самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, міцна нервова система і нормалізація ваги, але і любов, і повага до себе, це прагнення до здорового та довгого життя.

Отже, “здорове харчування”, це ні що інше, як збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини в харчових і біоактивних речовинах.

Все наше життя підпорядковується певним законам. Харчування невід’ємна частина нашого життя, а значить цілком природно, що існують закони, що регулюють правильне харчування.

Релігійні свята

16 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у 1 столітті.

Згідно з переказами, Діонісій був учнем апостола Павла і першим єпископом свого міста. 95 року папа Климент відправив святителя до Галії проповідувати християнство. Через рік Діонісій загинув від рук язичників. Святому приписують кілька творів, які стали відомі в 5 столітті під назвою “Ареопагитики”. Вважається, що вони справили великий вплив на розвиток християнської філософії.

У суботу, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Амвросія, Дениса, Герарда, Павла, Петра та Фірантини.​

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